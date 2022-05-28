عرقاب: الشراكة بين سوناطراك وسينوباك الصينية سيسمح بانتاج 95 مليون برميل من النفط

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، أن توقيع عقد شراكة بصيغة “تقاسم الانتاج” الشراكة بين سوناطراك وسينوباك الصينية سيسمح بانتاج 95 مليون برميل من النفط.

وفي بيان للوزارة، فقد أشرف الوزير بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد شراكة بصيغة “تقاسم الانتاج” مع المجمع الصيني SINOPEC / SOOGL في محيط زارزايتين.

وأضاف البيان، يهدف هذا التوقيع إلى ابرام عقد جديد وفقًا لأحكام القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات. وهذا بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر.

كما أن هذا المشروع، سينجز وفقا لبرنامج أعمال التطوير والاستغلال المعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT.

والذي يركز على تعظيم قيمة واسترداد المحروقات من رواسب محيط زارزايتين، ويشمل على وجه الخصوص أشغال تجديد وحدة FGL،

وحفر اثني عشر 12 بئر تطويرية Dévonien F4، وكذلك أشغال Work Over على مستوى ستة آبار حالية Dévonien F.كما يشمل كذلك ربط آبارا تطويرية جديدة وصيانة المنشآت القائمة وكذا استرجاع الغاز المحترق.

بالمقابل يقدر إجمالي حجم الاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باستخراج ما يقارب من 95 مليون برميل من النفط الخام والذي سوف يعزز قدرات الجزائر من الإنتاج في المستقبل.

وفي هذا السياق أكد الوزير على أن هذا العقد أدرجته سوناطراك ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير نشاط المنبع بغية توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات.

وزيادة الإنتاج الأولي من البترول والغاز من خلال الاستثمار والشراكة الدولية من اجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد.

كما أشار عرقاب الى أن تجديد الاحتياطات من المحروقات يتطلب تكثيف أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف، باللجوء الى الشراكة الدولية من بينها الصينية.

والتي من خلالها سوف نستفيد من التكنولوجية والتقنيات الحديثة المطبقة في هذا الميدان من جهة ومن جهة أخرى تقاسم المخاطر والتكاليف.

بناء علاقات شراكة مع الشركات العالمية عرقاب يوضح

وبخصوص بناء علاقات شراكة مع الشركات العالمية، أكد الوزير أنه يُعد محورا أساسيا في سياسة القطاع الطاقوية بهدف دعم التمويل اللازم، الانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر.

وفي هذا الاطار، أكد الوزير أيضا، على حرص القطاع على إتمام كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد الذي جاء بعدة إجراءات لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف و الإنتاج في الجزائر.

حيث يوفر اطارا تعاقديًا أكثر مرونة وجاذبية وفقا لنظم ضريبيه جد محفزة تسمح بتوزيع أكثر إنصافًا للأرباح مع الشركاء الأجانب مما يضمن استرجاع الأموال المستثمرة و التكاليف

كما يعتزم القطاع بالتنسيق مع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات ALNAFT، بحملات ترويجية لفرص الاستكشاف والتطوير،

على المحيطات التعاقدية بغرض تسريع بدء الاستغلال وإنتاج المكامن المكتشفة.