عرقاب: الشروع في استغلال فوسفات بلاد الحدبة بتبسة هذه السنة

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه سيشرع خلال سنة 2022 في الإستغلال الفعلي لفوسفات منطقة بلاد الحدبة بتبسة. في إطار المشروع المندمج لإستخراجه وتحويله وتصديره نحو الأسواق العالمية.

وأشار عرقاب، خلال زيارة لولاية تبسة، رفقة وزيرة التضامن كوثر كريكو، أنه يجري حاليا العمل على الانتهاء من آخر الروتوشات الخاصة بإنجاز هذا المشروع. قبل عرض الملف النهائي للمشروع قريبا على طاولة مجلس مساهمة الدولة للمصادقة عليه ودخوله فعليا حيز الإستغلال قبل نهاية السنة الجارية.

كما أشاد عرقاب بما حققته شركة مناجم الفوسفات “سوميفوس” خلال سنة 2021. في مجال تصدير الفوسفات الخام إلى عدة دول. على الرغم من تداعيات جائحة كورونا. أعطى الوزير تعليمات بضرورة مضاعفة الجهود والاستفادة من الخبرات والتنسيق مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال للرفع من فاتورة التصدير.

كما أوصى عرقاب بضرورة إقحام الآليات والتقنيات الجديدة في مجال تشبيع الحديد الخام المستخرج من منجمي بوخضرة والونزة. وتطوير القدرات المنجمية لتموين مركب الحجار بولاية عنابة واستهداف أسواق جديدة خاصة. وأن مخزون المنجمين يعد هاما ويستدعي مضاعفة الجهود لاستغلاله والإستفادة منه.

وبخصوص عمليات التوظيف، أسدى الوزير تعليمات إلى القائمين على كل من شركة “سوميفوس” وشركة مناجم الحديد للشرق من أجل فتح باب التوظيف أمام شباب المنطقة. من خريجي المعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني، للإستفادة من تكوينهم في هذا المجال وتوفير مناصب شغل لهم والمساهمة في خفض نسب البطالة بالمنطقة.

من جهة أخرى، كشف عرقاب عن برنامج واعد ستستفيد منه ولاية تبسة لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. بهدف تشجيع النشاطات الزراعية. كما سيتم ربطها بالكابلات الكهربائية ذات التوتر المنخفض أو المتوسط أومن خلال أطقم الطاقة الشمسية. لتوفير الكهرباء التي تمكن من تطوير الفلاحة في مختلف الشعب. مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات صارمة للشروع الفوري في تجسيد البرنامج بغية مرافقة الفلاحين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور