عرقاب: المشاورات ساهمت في الإنتعاش التدريجي لسوق النفط

كشف، اليوم السبت، وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن الإجتماعات والمشاورات بين الدول ساهمت وبشكل كبير في الإنتعاش التدريجي لسوق النفط الدولي وتحسنت توقعات العرض والطلب.

وقال عرقاب، خلال إفتتاحه لأشغال الإجتماع الإستثنائي الـ 179 لمنظمة اوبك +، أن ” جائحة كورونا ألحقت أضرارا وخيمة على الإقتصاد العالمي بالتالي بسوق النفط الدولية”.

وأشار عرقاب أنه ومنذ “اجتماع المنظمة الأخير في شهر مارس المنصرم انتشرت جائحة كورونا، مما أدى إلى شل الإقتصاد العالمي”.

كما أكد عرقاب أن ” الطلب على النفط وعلى نطاق واسع وما ينتج عنه من إختلال من توازن بين العرض والطلب، يمكن أن يؤدي إلى تعبئة الريعة في سعة التخزين العالمية وتتسبب في وقف الإنتاج”.