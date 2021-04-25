عرقاب: النصوص التطبيقية في قانون المحروقات جاهزة

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن كل النصوص التطبيقية في قانون المحروقات جاهزة وتم المصادقة عليها.

وأضاف الوزير، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه بقيت 3 نصوص تطبيقية من قانون المحروقات وتم الإنتهاء منها.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الشروع في حملات تحسيسية والتحدث مع الدول البترولية من خلال السفارات.

كما تم إستقبال واستضافة بعض الدول بالوزارة لشرح قانون المحروقات الجديد، للبحث عن المنبع وتكثيف الانتاج.

وأكد في ذات السياق، أن هناك شراكة متينة مع إيطاليا خاصة مجال المحروقات، حيث تم التباحث مع الشريك الإيطالي في القانون الجديد للمحروقات.

وكشف الوزير، أن الشريك الإيطالي له رغبة كبيرة في مواصلة الجهود، وهناك شراكة مربحة بين سوناطراك وشركات إيطالية لزيادة الانتاج.

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع الشريك الصيني لانجاز مشروع غار جبيلات.

وأضاف عرقاب، أنه سيتم إنجاز، ثلث المنجم بـ 2 مليار طن، حيث تم الشروع خلال المرحلة الاولى في دراسة المشاريع، وبعد 3 أشهر سيكون هناك الدراسة الأولية وبعدها توقيع العقود ومباشرة المشروع.