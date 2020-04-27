عرقاب: انتعاش أسعار النفط بداية من شهر ماي

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن أسعار النفط ستنتعش بداية من شهر ماي المقبل.

وأضاف الوزير خلال استضافته ببرنامج ضيف الصباح بالإذاعة الوطنية، أن الأسعار ستنتعش مع دخول اتفاق تخفيض الانتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وتوقع الوزير أن يصل إلى أربعين دولارا في الثلاثي الثاني، و50 دولارا في السداسي الثاني هذه السنة.

وقال ضيف الإذاعة، إن التراجع غير المسبوق في اسعار النفط كان جراء تراجع الطلب بسبب وباء كورونا و فشل اجتماع مارس الذي لم يتمكن من خفض الانتاج، مما سبب صدمة كبيرة للدول المنتجة داخل أوبك وخارجها.

وأضاف عرقاب، أن تواصل الانتاج وانخفاض الطلب بسبب الجائحة، أدى الى انهيار غير مسبوق في اسعار النفط، مما حدا بمنظمة اوبك وشركائها من منتجين من خارجها الى اتخاذ قرارات وصفها بالتاريخية وعلى رأسها تخفيض الانتاج بـ23 بالمائة لكل دولة متوقعا أن تؤدي هذه القرارات مع دخولها حيز التنفيذ بداية شهر ماي الداخل الى انتعاش في الأسعار متوقعا أن تتراوح بين 35 و38 دولارا للبرميل وقد تصل الى حدود 40 دولارا في الثلاثي الثاني من هذه السنة.