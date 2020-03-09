عرقاب بخصوص إنهيار أسعار النفط: العالم مر بمرحلة مشابهة لهذه الوضعية سنة 2014

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب بخصوص إنهيار أسعار النفط إلى ما دون 35 دولار للبرميل، أن “العالم مر بمرحلة مشابهة لهذه الوضعية سنة 2014”.

وقال عرقاب، اليوم الإثنين في تصريح للنهار، أن “الوضعية التي تمر بها أسعار النفط حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، مر بها العالم سنة 2014، وإنخفضت أسعار النفط إلى 20 دولار للبرميل”.

وأوضح عرقاب “أنه وبفضل اللقاءات والمشاورات توصلنا إلى إتفاق الجزائر سنة 2016، والذي بقي ليومنا هذا ساري المفعول”.

وأشار عرقاب أن “اللقاءات نتجت إتفاق التعاون، والذي يعتبر بمثابة ميكانيزم تفاعل إيجابي في سوق النفط الدولية والوطنية”.