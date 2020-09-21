عرقاب: تحديد 95 منطقة لإستغلال الذهب في الجنوب

قال وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أنه تم تحديد 95 منطقة لإعادة بعث النشاط المنجمي بخصوص الذهب في الجنوب الجزائري.

وأكد عرقاب، في تصريح له للإذاعة الوطنية، بخصوص بعث النشاط المنجمي في الجنوب ” قمنا بدراسة دفتر شروط خاص يتكفل بتكوين الشباب في المجال “.

وأضاف عرقاب “سيتم تكوين الشباب في مؤسسات مصغرة بهدف مشاركتهم في النشاط الحرفي لإستغلال مناجم الذهب”.

وقال عرقاب “خبرائنا نولوا للميدان وجهزوا كل المناطق المشبعة بالذهب، وتم تسجيلها عبر خرائط”.

وأشار عرقاب أنه “تكوين الشباب في النشاط الحرفي لإستغلال مناجم الذهب سيكون في كل من ولاية تمنراست وإليزي كمرحلة أولى”.