عرقاب: تحسين آلية الصحة والأمن بسونلغاز سيخفض حوادث العمل  والأمراض المهنية

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، إن تطوير وتحسين آلية الصحة والأمن والأمان في شركة سونلغاز. سيساهم في تحقيق العديد من الاجراءات المتعلقة برؤية استراتيجية 2035. وتخفيض حوادث العمل والأمراض المهنية.

وحسب الوزير، فقد مكنت الجهود التي بذلها مجمع سونلغاز في حياته اليومية من حيث الصحة والأمن والبيئة. من التعامل باحترافية وصرامة مع وباء كوفيد 19 والتكيف بسرعة مع هذه الأزمة. من خلال ضمان استمرارية مهمة الخدمة العامة كمشغل ذو أهمية حيوية للمواطن الجزائري. دون نسيان أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة.

وحسب الوزير سيساهم تطوير وتحسين آلية الصحة والأمن والأمان في شركة سونلغاز في تحقيق العديد من الاجراءات المتعلقة برؤية استراتيجية 2035. وتخفيض حوادث العمل والأمراض المهنية.

ويساعد تحسن آلية الصحة والأمن والأمان في ذات الشركة على تعزيز المرونة التنظيمية لمجمع سونلغاز وتجنب الظواهر غير المتوقعة. التي يمكن أن تؤثر عليها بشكل كبير.