عرقاب: تحلية مياه البحر تغطي 42 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الشروب

أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، أن الجزائر اعتمدت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، رؤية إستراتيجية واضحة ضمن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030. تقوم على تنويع مصادر التزويد بالمياه وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر.

وأضاف عرقاب على هامش التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه. فرع مجمع سوناطراك، وعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المرجعية. أن هذه الاتفاقيات تجسد إرادة مشتركة لتكريس التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين الوطنيين. من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والبيئي للبلاد.

وأوضح عرقاب، أن قطاع المحروقات اضطلع بدور محوري في تجسيد هذه الرؤية الوطنية من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، لاسيما الشركة الجزائرية لتحلية المياه. التي وضعت خبرتها الصناعية والهندسية والتكنولوجية في خدمة هذا المشروع الاستراتيجي. كما أبرز أن الجزائر حققت إنجازات هامة في مجال تحلية مياه البحر، حيث تتوفر حالياً على طاقة إنتاجية إجمالية تقارب 3.85 مليون متر مكعب يومياً. بما يسمح بتغطية نحو 42 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب. مع مواصلة الجهود لبلوغ نسبة 60 بالمائة في آفاق سنة 2030.

وأفاد عرقاب في سياق ذي صلة، أن الإتفاقيات المبرمة اليوم تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على المعرفة والإبتكار والبحث العلمي. بما يسمح بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز الرصد البيئي، وتكوين الكفاءات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع المياه.

كما أكد وزير الدولة أن مجمع سوناطراك يضع البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في صلب استراتيجيته المستقبلية. إيماناً منه بأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية يمر عبر الاستثمار في المعرفة. وتشجيع الكفاءات الوطنية وتوطيد التعاون بين المؤسسة الاقتصادية ومراكز البحث والجامعات.

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