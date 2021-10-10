عرقاب: تخفيف شروط الصفقات.. والأولوية للمتعاملين الجزائريين

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن ترقية المنتوج المحلي ورفع الإدماج الوطني من أولويات القطاع وجزء من مخطط التطوير.

وأضاف عرقاب على هامش التوقيع على البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني الخاص بمجمع سوناطراك. أن الإعلان على الإتفاقية يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس لتطوير الإنتاج الوطني للسلع والخدمات المستوردة. حيث يجب تصنيعها محليا كونها تكلّف الخزينة ملايير الدولارات.

وكشف في ذات السياق، أنه سيتم إعطاء الأفضلية في الصفقات للمتعاملين الجزائريين وتخفيف شروط هذه الصفقات. مشيرا إلى أن قيمة العقود التي امضيت بين سوناطراك مع شركات وطنية بلغت 280 مليار دينار.

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