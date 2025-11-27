عرقاب: تدشين خط السكة الحديدية “غارا جبيلات – بشار” في جانفي 2026

كشف وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أنه من المزمع تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين “غارا جبيلات وبشار” في جانفي 2026.

وأضاف عرقاب خلال عرض قدمه اليوم الخميس أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. أن تحدي البنى التحتية قد تم تجاوزه في المشاريع الكبرى، لاسيما بعد إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، المزمع تدشينه في جانفي 2026. إلى جانب خط “تبسة - سوق أهراس – عنابة” المخصص لمشروع الفوسفات المدمج، وما يعرفه ميناء عنابة المنجمي من توسعة مهمة.

كما أكد عرقاب، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية بالتعاون مع مجمع سونارام لجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة. وتطوير قدرات المورد البشري، في إطار مقاربة رابح–رابح.

وفي ختام عرضه، أكد وزير الدولة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، المدعومة بالقانون المنجمي الجديد، تمثل الإطار العملي لتحويل قطاع المناجم إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. ومصدرا مستداما للثروة ومناصب الشغل، ورافدا مهما لميزانية الدولة. كما جدّد إلتزام الوزارة بالعمل الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف.

