عرقاب: تزويد 65 ألف منزل بالكهرباء و180 ألف بالغاز الطبيعي في 2023

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن قطاع الطاقة يحرص حرصا كاملا وملتزما بإنجاز المشاريع. المخصصة لكل القطاعات لمواكبة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأشار الوزير عرقاب خلال كلمة له على هامش إجتماع الحكومة مع الولاة اليوم الخميس. أنه بالنسبة لإنجاز المشاريع. فقد بلغ متوسط الإنجاز بالنسبة للأبحاث المنجمية 25 مشروعا من 16 مشروع. وهو مايعادل نسبة 96 بالمائة سنة 2021. مشيرا إلى أنه خلال سنة 2022 تم إختيار 25 مشروع على مستوى 27 ولاية

كما أضاف عرقاب، أن القطاع وضع برنامجا وخطة عمل لمواصلة برنامج الكهرباء وتوزيع الغاز. حيث يهذف القطاع إلى تزويد 65 ألف منزل بالكهرباء. بالإضافة كذلك إلى 180 ألف منزل بالغاز الطبيعي في 2023. بالإضافة كذلك إلى تزويد 638 منزل و139 مدرسة بغاز البروبان على مستوى مناطق الظل.

أما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وتوزيع الغاز. أكد عرقاب أن محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات الطاقة المقدرة بـ 25 الف ميغاواط. من شأنها تغطية الطلب الوطني خلال فترة زمنية وخاصة في الصيف. كما أنه من المحتمل أن تبلغ ذروة إستهلاك الكهرباء. 17 الف و800 ميغاواط .

كما تم تسطير برنامج إنجاز 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة من خلال شركة سونلغاز. والذي سينجز بوتيرة متسارعة عبر 37 ولاية عبر الوطن.

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