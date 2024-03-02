عرقاب: تطرقنا الى عدة جوانب ونقاط تهم كيفية تسويق الغاز في العالم والحفاظ عليه

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم السبت، ان اعلان الجزائر للقمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز تطرق الى عدة نقاط في صناعة الغاز وتطوير صناعته في عدة مجالات.

ومن ابرز ماجاء في اعلان الجزائر حسب ذات المتحدث، ان بلدان المنتدى قامت بالإتفاق تماما على وجهة النظر وعلى الاستراتيجية التي تم وضعها.

وجاءت تصريحات عرقاب، عل هامش ندوة صحفية نشطها رفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

كما أوضح وزير الطاقة، أنه بالنسبة للصناعات الغازية فلقد تم التطرق الى عدة جوانب ونقاط تهم كيفية تسويق الغاز في العالم والحفاظ عليه.

بالإضافة الى دور الغاز في عدة استعمالات وخاصة بالنسبة للصناعة، بالإضافة الى استعمال الغاز كمادة اولية لعدة صناعات ومنها الصناعات الزراعية كالاسمدة وغيرها.

واكد عرقاب، أنه تم خلال هذا الاعلان التطرق الى كيفية التعامل بين بلدان المنتدى والتشاور بينها والمستهلكين والشركاء، خصوصا ان الحوار مهم جدا لكيفية الحفاظ على هده المادة المهمة في السوق العالمية وتطوير الصناعة الغازية للرد على العرض المتزايد بالنسبة للغاز الطبيعي.

وتابع الوزير، انه تم دراسة كل هذه النقاط ووضع خطط بين البلدان، وكيفية التشاور بين البلدان المصدرة للغاز لوضع الاسس لمواجهة عدة تحديات تواجه الغاز الآن.

وختم ذات المتحدث، بأن تم التطرق أيضا الى تسويق الغاز عن طريق العقود طويلة المدى ومتوسطة المدى، معتبرا ان هذا امر هام لصناعة الغاز، بالإضافة الى وضع اسس للاستثمارات بالنسبة للغاز حيث تتطلب هده الصناعة اموال كبيرة واستثمارات كبيرة.