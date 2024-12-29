عرقاب: تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بالعاصمة، أن تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية المتوفرة كمّا ونوعا.

وقال الوزير في كلمته خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل مخصصة لتطوير شعبة معدن الليثيوم في الجزائر. إنّ “تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بالمواد المحلية المتوفرة كما ونوعا، والتي لم يتم تطويرها حتى الآن. وهذا هو المسار الذي سلكته وزارتنا من خلال العديد من الإجراءات الملموسة”.

وأوضح عرقاب أنه حان الوقت اليوم للتركيز على المعادن الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية بما في ذلك الليثيوم. الذي أصبح من بين أهم المواد التي يمكن أن تجعل الجزائر فاعلا رئيسيا في مجال التكنولوجيات الخضراء.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال هذه الموارد الإستراتيجية، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن الهامة. التي تمثل ركيزة التحول الطاقوي في عالم متغير.

كما أردف عرقاب بالقول أن “الليثيوم يعد عنصراً أساسياً لتطوير البطاريات والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وهو يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتنا في سلسلة الطاقة العالمية”.

وبخصوص الواردات، أكد وزير الطاقة أن تخفيض الواردات وحده سيوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات. وسيولد أرباحا وقيم مضافة هامة في مختلف الصناعات التحويلية الأخرى. كالرخام والغرانيت والرمال الصناعية كربونات الكالسيوم والقصدير والذهب وغيرها من الموارد المعدنية. وغير المعدنية، بالإضافة إلى الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.

ونوّه الوزير أنه تقرر تنظيم هذا اليوم الدراسي على شكل ورشات تبعا لرؤيا استراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المتعلقة بتنمية قطاع التعدين من أجل تنويع الاقتصاد الوطني خاصة من خلال الاستكشاف والتنقيب واستغلال المعادن الاستراتيجية. من بينها معدن اللثوم الذي أظهرت المؤشرات الأولية وجوده في مناطق معينة من جنوبنا الكبير بشكل عام وبكتلة الهقار بشكل خاص. حيث الكتلة ذات الخصائص المناسبة لتمركز هذا النوع من المعادن والتي يمكن أن تفتح عهدا جديدا لاقتصاد بلادنا. شرط وضع استراتيجية واضحة وطموحة لاستغلال هذا المورد الذي أصبح تحديا آخر يجب رفعه.

الجزائر تتوفر على عدة مناطق غنية بالموارد المعدنية المختلفة

وتابع عرقاب “تتربع الجزائر على مساحة شاسعة تتكون على قدر تنوعها من عدة مناطق جيولوجية توفر بيئة طبيعية غنية بالموارد المعدنية المختلفة. ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا تولت الدولة تمويل العدبد من برامج الاستكشاف والتنقب والبحث وتطوير البنية التحتية. لعديد من المكامن، حيث أسفر عن استكشاف المئات من الرواسب والمعادن ساهمت حتى الأن في العديد من المزادات. التي أجريت من طرف المؤسسة الوطنية للوكالات المنجمية وبالرغم من كل هذه الجهود .التي تبقى غير كافية فإن بلادنا لم تكشف عن كل كنوزها السطحية والباطنية.

وفي السنوات الأخيرة _يضيف الوزير- أيضا تم تنفيذ خارطة طريق لتطوير بعض المكامن التي كانت حتى ذلك الحين في حال توقف او عدم استغلال. وهكذا بادرت وزارتنا الى اطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بتنشيط هذا القطاع المنجمي من أجل زيادة قيمته المضافة. والمساهمة في تنمية البلاد لأننا ندرك أنه قادر على تزويد إلى حد كبير الصناعات التحويلية بالمواد المعدنية على غرار مشروع تطوير منجم الحديد بغار جبيلات. ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة واد اميزر، مشروع الفوسفات المدمج بباب الحدبة بتبسة. وواد الكبريت بسوق اهراس وعنابة من أجل رفع القيمة المضافة لهذا القطاع إلى مستوى يتجاوز بكثير ما هو عليه حالياً.

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