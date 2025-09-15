عرقاب: تطوير قطاع المحروقات والمناجم بما ينسجم مع رؤية الرئيس تبون

تسلم محمد عرقاب،​ اليوم الإثنين، مهامه، وزير دولة، وزيراً للمحروقات والمناجم، وأكد أنه سيعمل على تطوير القطاع، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له بالمناسبة، تعهّد عرقاب، بتحمل المسؤولية بكل التزام ووفاء، وبأداء يليق بمستوى الثقة الغالية التي أولاه إياها رئيس الجمهورية.

وأكد عرقاب، أن قطاع المحروقات والمناجم، قطاع استراتيجي، يساهم في التنمية الوطنية، ويواكب التحولات الطاقوية الكبرى. وهو ما يضع على عاتقه مسؤولية تطويره بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية.

كما تمنى عرقاب، التوفيق والسداد لوزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، في مهامه الجديدة. ولكافة أعضاء الحكومة خدمة للوطن ولتطلعات المواطنين.

وأكد عرقاب، أن مراد عجال كفاءة وطنية عليا، مشهود له بالتفاني وحب العمل المتقن لاسيما في المجال الطاقوي. حيث أسهم في مرافقة العديد من المشاريع الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره في مختلف المجالات على غرار الصناعة والفلاحة.