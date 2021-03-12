عرقاب: تكثيف التعاون لتوفير الطاقة لـ 600 مليون إفريقي محروم

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الدول الأعضاء في المنظمة الافريقية للدول المنتجة للنفط، إتفقت على ضرورة تكثيف التعاون لتحقيق تغطية طاقوية أفضل في القارة الإفريقية.

وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء إتفقت على إطلاق مشاريع حول الإنتقال الطاقوي.

جاء هذا خلال أشغال الإجتماع الإستثنائي الـــ 40 لمجلس وزراء المنظمة الافريقية للبلدان المنتجة للنفط.

وأشار الوزير إلى أن الدول الاعضاء في المنظمة قررت تكثيف أعمال التعاون لتوفير الطاقة لـــ 600 مليون إفريقي محروم.

خاصة وأن القارة الإفريقية لازالت متأخرة في مجال الانتقال الطاقوي واستغلال الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير، أنه يجب على الجزائر، إطلاق العديد من أعمال التنسيق مع الدول الاعضاء بغية تطوير قطاع الطاقة في القارة.

وتابع يقول: “تبقى الجزائر أحسن بلد في إفريقيا في مجال التغطية بالكهرباء (99 بالمئة) و الربط بالغاز الطبيعي (حوالي 62بالمئة).

ودعا الوزير البلدان الإفريقية المنتجة للنفط إلى ضرورة إيجاد حلول للتحديات العديدة التي تقف أمام قطاع المحروقات.

وفي الكلمة الافتتاحية، أوضح عرقاب أن الصناعة النفطية والغازية الإفريقية تواجه العديد من تحديات.

وأشار عرقاب إلى أن العالم يسعى إلى الإنتقال من المحروقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة”.