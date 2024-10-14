عرقاب: تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، إنّ الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028. تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعما تكنولوجيا وفنيا. وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات.

وأضاف عرقاب خلال كلمة له في معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعّال”. أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والإستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة. مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عبر تمويل الإقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات. وترتكز هذه المساعي على سياسة طوعية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول. عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعا يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأكثر نظافة كالهيدروجين الأخضر.

وقال عرقاب، إنّ الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي. الذي هو بمثابة الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي. إذ يعتبر الغاز موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم.

كما أكد عرقاب، أن الجزائر تواصل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية. وكذا تحسين نسبة الإستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية. خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الأفريقية. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات النقل من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028. تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني. وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة. في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة.