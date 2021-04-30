عرقاب: توفير مناخ إستثماري لجميع المؤسسات الوطنية الخاصة.. وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، إستعداد القطاع لمرافقة وتوفير مناخ إستثماري مناسب لجميع المؤسسات الوطنية الخاصة، وتقديم كل التسهيلات.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير عدد من ممثلي منظمات أرباب العمل لبحث سبل مرافقة المستثمرين ومعالجة الصعوبات.

وأضاف البيان، أن الوزير إجتمع برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة.

بالإضافة إلى رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد سعيد نايت عبد العزيز، ورئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود “يونيبراست”، حميد آيت عنصر.

وأوضح المصدر، أنه خلال لقائه مع نغزة، تم التطرق لبحث فرص إستثمار المؤسسات الإقتصادية الخاصة في القطاع.

لاسيما في مجالات المناجم، المحروقات، البتروكيمياء، الصناعات التحويلية، نقل الكهرباء ومستلزماتها وكذا الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير، إستعداد القطاع لمرافقة وتوفير مناخ استثماري مناسب لجميع المؤسسات الوطنية الخاصة، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين في شتى الميادين كالربط بالكهرباء لمناطق النشاطات والمناطق الصناعية والفلاحية.

ودعا عرقاب إلى تنصيب فريق عمل للقيام ببحث شامل للإجراءات الواجب اعتمادها لتسهيل نشاط استثماري خالق للثروة واليد العاملة.

وأوضح المصدر، أنه تم التطرق خلال اللقاء الثاني الذي جمع الوزير بنايت عبد العزيز وآيت عنصر، إلى المواضيع التي تخص الطاقة والمناجم في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الإقتصاد الوطني.