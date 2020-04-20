عرقاب: حصة صادرات الجزائر من النفط تنخفض إلى 816 ألف برميل يوميا بداية من ماي

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن حصة صادرات الجزائر من النفط ستنخفض إلى 816 ألف برميل يوميا بداية من شهر ماي.

وقال عرقاب، خلال عرض قدمه بمجلس الوزراء أمس، أنه بموجب الاتفاق الذي وقعته أوبك+ في 12 أفريل الجاري، و القاضي بتخفيض الانتاج على ثلاث مراحل إلى غاية أفريل 2022، فإن”حصة الصادرات الجزائرية سوف تنخفض بـ241 ألف برميل يوميا من البترول لتصبح إبتداء من فاتح شهر ماي 816 ألف برميل يوميا”.

مضيفا في عرضه أن “هذه الحصة سترتفع لتصل 864 ألف برميل ابتداء من فاتح جويلية القادم”.

واشار في ذات السياق أن “الحصة ستقر في المرحلة الثالثة الممتدة بين جانفي 2021 و أفريل 2022 عند مستوى 912 ألف برميل يوميا”.