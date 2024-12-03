عرقاب حصريا للنهار Tv: مشروع تحلية مياه البحر تيغرمت سيُسلّم في آجاله المحددة قبل نهاية السنة

أكد وزير الدولة وزير الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في تصريح حصري للنهار Tv، أن مشروع تحلية مياه البحر تيغرمت سيتم تسليمه في آجاله المحددة قبل نهاية السنة.

وخلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بجاية، يثمن عرقاب مجهودات عمال ومهندسي مشروع تحلية مياه البحر تيغرمت، لتسليم المشروع في آجاله المحددة، أي قبل نهاية العام الجاري.

وعاين عرقاب، مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بـ تيغرمت بقدرة إنتاج 300.000 متر مكعب في اليوم، والممتد على مساحة 10 هكتارات.

ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار البرنامج التكميلي الوطني لتحلية مياه البحر، الذي أقره رئيس الجمهورية، إلى تعزيز الأمن المائي في الجزائر. من خلال إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر إضافية في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران. ما سيكفل إنتاج 1.5 مليون متر مكعب في اليوم.

ورافق الوزير خلال الزيارة، كلٌ من والي الولاية، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم. وكذا الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسوناريم. إضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وعدد من الإطارات من الوزارة والمجمعين.

وأسندت أشغال الإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر تيغرمت للشركة الوطنية للقنوات، فرع مجمع سوناطراك. وستوجه محطة تيغرمت، عند وضعها حيز الخدمة، لتموين 52 بلدية بولاية بجاية بالماء الشروب.