عرقاب: دراسة ملفات التجمعات السكنية التي لم تربط بالغاز

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن دائرته الوزارية تعمل على حل مشكلة التجمعات السكنية والقرى التي لم تربط بشبكة الغاز الطبيعي بسبب غياب شبكة الصرف الصحي.

وقال عرقاب، أن قطاعه يدرس حاليا ملفات هذه المناطق المحرومة من الربط بالغاز الطبيعي بسبب غياب الصرف الصحي. مذكرا أن الأحكام التشريعية المعمول بها تحدد بدقة المواصفات التقنية لأشغال توزيع الغاز الطبيعي. والتي تمنع توصيله في المناطق التي لا تحتوي على شبكات الصرف الصحي. مبرزا أن سلامة الساكنة تعد أولوية.

كما أشار عرقاب، خلال رده على سؤال للنائب سليمان اسماعيلي حول تغطية بلدية الارباع بولاية باتنة بالكهرباء والغاز، إلى أنه “نقوم حاليا بدراسة ملف هذه البلدية والبلديات المماثلة لها الذين لديهم مشاكل في الصرف الصحي. لنواصل تغطية وتأمين الساكنة بشبكة الغاز الطبيعي. ستكون هناك حلول بهذا الشأن. وسنقوم أيضا بتزويد بعض المناطق بخزانات غاز البترول الفردية لتحسين حياة المواطنين”.

وأوضح عرقاب، أن ولاية باتنة استفادت من عدة برامج, منها البرنامج الخماسي 2010 -2014 وبرنامجه التكميلي. واللذان سمحا إلى غاية الان بربط 26 الف و32 مسكن بالغاز و5722 مسكن بالكهرباء. في انتظار الانتهاء من البرنامجين في 2023.

أما بخصوص مناطق الظل استفادت ولاية باتنة من غلاف مالي يقدر بـ 1.4 مليار دج للربط بالطاقة. مكن الى الان من ربط 8987 مسكنا بالغاز و837 مسكنا بالكهرباء، لتبلغ نسبة توصيل الغاز بالولاية 86 بالمائة والكهرباء 96 بالمائة.-يضيف الوزير عرقاب-

و في رده على سؤال للنائب الأزهر دقلة (جبهة المستقبل) حول مشاريع الربط بالطاقة في ولاية توقرت. أوضح عرقاب أن ربط مناطق الظل في الطيبات والحجيرة بالغاز الطبيعي كلية “غير ممكن” بسبب عدم توفر بعض مناطقها على شبكة الصرف الصحي.

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