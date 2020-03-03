عرقاب: دول أوبك ستعمل على تخفيض كميات الإنتاج مجددا

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب عشية مشاركته في اجتماعات فينا لدول أوبك وأوبك، أن الدول الأعضاء ستعمل على البحث عن إمكانية تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا نهاية هذا الأسبوع.

و حسب عرقاب، فإن ذلك سيكون عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب انعكاسات فيروس كورونا، مؤكدا أن المرجح بقوة هو استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر 2019 خاصة وأن هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا.

للإشارة سيعقد غدا اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة وبك وخارج أوبك لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج ويوم الخميس سيعقد اجتماع منظمة اوبك، أما يوم الجمعة فسينعقد اجتماع أوبك.