عرقاب: ذروة إستهلاك الكهرباء بلغت 16 ألف و224 ميغاواط أوت المنصرم 

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن ذروة إستهلاك الكهرباء على المستوى الوطني بلغت 16 الف و 224 ميغاواط شهر اوت المنصرم.

وأضاف عرقاب خلال عرضه لميزانية القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إنتاج المحروقات عرف إرتفاعا بـ 15 بالمائة. حيث وصل إلى حدود 100 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق.

بالمقابل أفاد عرقاب وصل إنتاج الكهرباء 61 الف و 822 جيغاواط ساعي نهاية سبتمبر 2021. وعرف ارتفاع بـ 8. 8 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

كما أعلن الوزير، أن ذروة إستهلاك الكهرباء على المستوى الوطني بلغت 16 الف و224 ميغاواط شهر اوت 2021

وقد بلغ الإستهلاك الوطني من الطاقة 47 مليون طن مكافئ نفط أواخر سبتمبر. مسجلا ارتفاعا بـ 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة.

وعن سبب ارتفاع إستهلاك الطاقة، كشف الوزير أن ذلك يعود إلى انتعاش النشاط الإقتصادي. والعودة التدريجية الى الحركة ووسائل النقل والرفع التدرجي للحجر

وأوضح في معرض حديثه، أن القطاع لا زال يواجه تحديات من خلال تلبية الطلب الداخلي على المواد الطاقوية. خاصة الغاز الطبيعي الذي يعرف تزايد تعدى 45 مليار متر معكب.

ودعا الوزير إلى الترشيد والإستعمال العقلاني للثروات لتفادي تأثير ارتفاع الطلب على حجم الصادرات.

كما أن القطاع يواصل تطبيق خارطة الطريق التي سطرها في إطار الانتعاش الاقتصادي الذي اقره الرئيس من خلال تجديد إحتياطات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي

بالإضافة إلى تطوير النشاطات الخالقة للثروة على غرار الصناعات التحويلية والبيتروكيماوية وتثمين المواد المنجمية

وقد سمح تحسين المصافي واستعمال احادي البنزين بدون رصاص من رفع قدرات الإنتاج من الوقود والحد من إستيراد البنزين والمازوت. خاصة وأن فاتورة إستيراد المواد البترولية تقلصت إلى النصف

عرقاب: الجباية البترولية بلغت 1857 مليار دينار

وأشار عرقاب إلى أن أسعار النفط تجاوزت منحنى عالي حيث بلغ 80 دولار للبرميل وسجلت اعلى مستوى منذ سنة 2018

كما ارتفعت صادرات الدولة من المحروقات الى 24 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 اي بارتفاع قدره 62 بالمائة. مقارنة بنفس الفترة السنة الماضية.

وقاربت المداخيل 15 مليار دولار أمريكي بسبب زيادة حجم صادرات المحروقات بـ 22 بالمائة. وتضاعفت صادرات الغاز الطبيعي للأنابيب بـ 90 بالمائة. حيث تخطى 30 مليار متر مكعب خلال 9 أشهر الأولى.

من جهتها بلغت الجباية البترولية 1857 مليار دينار. مسجلة ارتفاعا بـ 29 بالمائة لنفس الفترة من السنة الماضية.