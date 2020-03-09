عرقاب: رئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة لإيفاده بكل معلومات وتفاصيل بسوق النفط

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات صارمة لإيفاده بكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بسوق النفط”.

وقال عرقاب، في تصريح له للنهار، أن “رئيس الجمهورية وخلال مجلس الوزراء أمس، قدم تعليمات صارمة لمتابعة مستجدات سوق النفط الدولية والوطنية”.

وأشار عرقاب “أن رئيس الجمهورية أمر بمتابعة مستجدات سوق النفط وتأثيرها بتفشي فيروس كورونا”.

وأكد في السياق ذاته أنه “أمر بتبليغه بكل تفاصيل ومجريات المواضيع ذات الصلة بأسعار النفط في ظل الإنتشار الكبير لفيروس كورونا”.

وقال عرقاب ايضا ان “رئيس الجمهورية أمر بضرورة تكثيف المشاورات والمحادثات بين البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والمستهلكة من أجل تقريب وجهات النظر فيما بينها”.