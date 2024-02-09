عرقاب: ربط أزيد من 52 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء نهاية 2023

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه تم إلى غاية ديسمبر 2023 ربط أزيد من 52 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء من أصل أكثر من 84 ألف مبرمجة للربط.

وأوضح عرقاب، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم ربط 52741 مستثمرة فلاحية من بين 84762 مبرمجة للربط. اي ما يعادل 62 بالمائة، من بينها 45245 مستثمرة دخلت حيز الخدمة. في حين أن الباقي فهي مستثمرات توجد أما قيد الدراسة أو إطلاق الأشغال 21327 مستثمرة أو في طور الإنجاز 10694. مشيرا بأن سنة 2024 ستعرف الإنتهاء من عمليات الربط.

وفي رده على سؤال بخصوص برنامج تثمين المواد المنجمية وتنظيم نشاطه. أشار الوزير الى أن قطاعه وضع إستراتيجية هامة تتمحور حول المساهمة الفعالة في عملية تنويع الإقتصاد الوطني وفقا لأفضل الشروط. بحيث تترجم هذه الإستراتيجية في مخططات عمل سنوية تحدد حسب الأولويات ووفقا لنضج المشاريع المنجمية. لا سيما في شعب إنتاج المواد المنجمية الأكثر جاذبية للاستثمار.

ولفت الوزير إلى جملة الإستراتيجيات المتبعة على غرار تكثيف برامج البحث المنجمي من أجل إستكشاف موارد معدنية جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد. على غرار إنجاز البحث المنجمي 2021-2023 الذي يضم 26 مشروعا للتنقيب والإستكشاف عن 13 مادة معدنية موزعة عبر 27 ولاية. مشيرا بأنه قد تم تسطير برنامج ثلاثي آخر يمتد من 2024 إلى 2026.

وأضاف عرقاب أنه تم وضع مخطط عمل قطاع المناجم على أساس رؤية إستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المنجمي. من خلال مساهمة القطاع بشكل أكبر في التنمية الوطنية، لكونه مساهما قويا في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات ومصدرا مهما للعملة الاجنبية ولفرص العمل، لا سيما في المناطق المحرومة والنائية.

من جهته، أشار وزير الطاقة والمناجم أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة لإحصاء جميع المنشآت الطاقوية على المستوى الوطني التي يستلزم تحويلها من أجل سلامة المواطنين والممتلكات من جهة. واستعمال الأوعية العقارية لإنجاز التجهيزات العمومية وبرامج السكن على المستوى الوطني.

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