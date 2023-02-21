عرقاب: ربط 245 ألف منزل بالكهرباء والغاز في 2023

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، إن القطاع وضع خطة عمل لمواصلة برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز. وهذا بهدف ربط 65000 منزل بالكهرباء و180000 منزل بالغاز خلال سنة 2023 عبر كل ولايات الوطن.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أنه سيتم توصيل 638 منزلا و139 مدرسة بغاز البروبان على مستوي مناطق الظل. وقد تم تسطير برنامج لإنجاز 15 جيغاواط من الطاقات المتجددة من خلال شركة سونلغاز. والذي سوف ينجز بوتيرة متسارعة عبر 42 ولاية من التراب الوطني.

وعودة للمشاريع التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، افاد وزير الطاقة، أنه تم انجاز 2805 مشروع ربط بالكهرباء. و 2577 مشروع ربط بالغاز للمناطق المعزولة منذ سنة 2020. وقد سمحت هذه المشاريع بربط 71682 منزل بالكهرباء و924 256 منزل بالغاز. وكذا تزويد 2194 منزلا و1274 مدرسة بغاز البروبان صهاريج وقارورات P35 على مستوى المناطق البعيدة عن شبكة الغاز ومناطق الظل. بالإضافة إلى ربط أكثر من 57000 مستثمرة فلاحية عبر التراب الوطني بالطاقة الكهربائية. وربط المستثمرين الصناعيين بالطاقة الكهربائية والغازية، حيث بلغ عددهم 1312 مستثمر.

كما تم إطلاق مشاريع تهجين محطات “ديزل” في الشبكات الصغيرة في الجنوب الكبير ببرنامج 50 ميغاوات. حيث دخلت المحطات الأولى حيز التشغيل في سنوات 2021 و2022، ويرتقب تشغيل باقي المحطات خلال عام 2023.

في حين، أشار عرقاب، إلى أن هذه الانجازات لم تكن لتتم لولا المجهودات التي بذلها ممثلو القطاع على المستوى المحلي.