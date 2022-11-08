عرقاب: ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء قبل نهاية 2022

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن. قبل نهاية السنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الطاقة عرقاب خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية أدرار، أنه سيتم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر الوطن قبل نهاية السنة.

ويواصل لليوم الثاني وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والوفد المرافق له. زيارة العمل والتفقد لولاية أدرار. ليقوم ببلدية تمنطيط، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز لتحويل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولط و بغلاف مالي إجمالي قدره 2500 مليون دينار. و هو المشروع الذي سيدخل حيز الخدمة في مارس 2023.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم، على أن هذا المشروع الهام بولاية أدرار سيعزز ويؤمن التموين بالطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعيين والفلاحيين بأدرار. كما سيساهم في تحسين نوعية هذه الخدمة.