عرقاب.. ربط 5000 سكن بالكهرباء في واد غير خلال 15 يوما

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس أن 5000 سكن سيستفيد من الكهرباء خلال 15 يوما.

وقال وزير الطاقة والمناجم، في تصريح للنهار، إن إجراءات عديدة ومختلفة تم اتخاذها بخصوص ولاية بجاية وبالتحديد واد غير.

وأهم هذه الإجراءات –يقول الوزير-، وضعت سونلغاز مخطط أولي، لإعطاء أهمية لربط بالكهرباء في هذه المنطقة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك بعض الأمور التقنية، التي تعيق الأرضية بسبب الإنجرافات التربة التي عرفها واد غير.

وأوضح عرقاب، أن خلال 15 يوما ستنتهي شركة سونلغاز من عملية ربط المنطقة بالكهرباء .

وبتصريح للتلفزيون العمومي، قال الوزير، إنه تم تسليم الأرضية الخاصة بالربط بالغاز، وسونلغاز ستشرع بإنشاء محطة ضخ الغاز خلال شهرين.

أما عن البرنامج الثالث فيتعلق –يضيف عرقاب-، بخطوط التوتر العالي، التي يستغرق مدة تنصيبها 8 أشهر.