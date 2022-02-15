عرقاب رفقة عبد الحفيظ هني يترأسان إجتماعا تنسيقيا حول ربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء
عقد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم رفقة محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية اجتماعا تنسيقيا ومتابعة بخصوص مشاريع الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية. الإجتماع جرى بحضور الأمين العام لهيئة وسيط الجمهورية.وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارتين.
وخلال الإجتماع تم التطرق إلى بعض الانسدادات التي تعيق تقدم هذه البرامج مع دراسة تحليلية حالة بحالة. من بينها إشكالية التموين وبُعد بعض المُستثمرات الفلاحية عن الشبكة الكهربائية وغيرها.
أين خلص الإجتماع بإنشاء لجنة تقييم ومتابعة متكونة من مُمثلي كل من وزارة الطاقة والمناجم. ومن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وممثل وسيط الجمهورية وممثل عن مجمع سونلغاز.
والهدف من إنشاء هذه اللجنة دراسة وجرد جميع الانشغالات والعراقيل عبر كل ولايات الوطن. وبالتنسيق مع المديريات الولائية للفلاحة.
كما شدد عرقاب على مواصلة الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية والعمل على رفع القيود والاعتراضات عن المشاريع في طور الإنجاز والمشاريع المستقبلية.
والتي ستساهم بشكل كبير في تنمية المناطق المعنية وتحسين الإطار المعيشي لسكانها بهدف تدعيم الإنتاج الفلاحي الوطني. الذي يُعتبر رهان اقتصادي حقيقي لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الفلاحية، والمساهمة في الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
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عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص المخططات والبرامج الاستعجالية والبرامج على المدى المتوسط. وذلك لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر كامل التراب الوطني.
الإجتماع جرى رفقة كريم حسني وزير الموارد المائية، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارتين.
وجاء هذا الاجتماع وفق بيان الوزارة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد أمس الاحد.
والمتضمن العمل، بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة. من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة بمجلس الوزراء.
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استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، سفير دولة الكويت لدى الجزائر، محمد الشبو، بمقر الوزارة.
وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة. وأبرزا الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات.
وكذا خلق شراكات متبادلة المنفعة في إطار قانون المحروقات الجديد. الذي يعرض العديد من المزايا للمستثمرين.
كما ناقش عرقاب وضيفه تطورات أسواق النفط. ورحبا في هذا الصدد بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة. من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد.