عرقاب: سوناطراك تشجع المواهب الفذة وترافق المدرسة الجزائرية

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن سوناطراك تعب دور فعال على اعتبارها مؤسسة مواطنة التي طالما سعت، من خلال تنظيم تظاهرات ومسابقات فكرية علمية وأدبية، إلى تشجيع المواهب الفذة في عديد المجالات، وعمدت إلى مرافقة المدرسة الجزائرية لتنمية واكتشاف مهارات تلاميذها.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال إشرافه على مراسم حفل تكريم التلاميذ الفائزين في مسابقة الكتابة. التي نظمتها سوناطراك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، أن “موهبتهم وإبداعهم يشكلان فخرا لنا وللجزائر. فهم يجسدون مستقبل بلدنا، الذي نأمل بأناملهم أن يكون مشرقا وواعدا، مع تمنياته لهم بالمزيد من النجاحات.

المسابقة تهدف إلى تشجيع المواهب الفتية من مختلف الأطوار

وشملت هذه المسابقة، التي هدفت بالدرجة الأولى إلى تشجيع المواهب الفتية، تلاميذا من مختلف الأطوار التعليمية. من مدارس خاصة و عمومية لكافة ربوع الوطن بما في ذلك تلاميذ الأقسام النهائية. وتضمنت هذه المسابقة إنشاء نص مكتوب باللغة العربية يتناسب نوعه وموضوعه. مع مستوى تلاميذ كل مرحلة تعليمية، أوله تعبير كتابي حول حماية البيئة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. وثانيه رسالة حول دور الطاقة في تطور البلاد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط؛ وأما الثالث فكان مقالا حول الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، وبعد عمليتي تقييم أولي و نهائي، من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية. واللجنة الوطنية للمسابقة على الترتيب، تم انتقاء ستين 60 إنتاجا كتابيا وتحديد 60 فائزا الذين تفوقوا بجدارة واستحقاق ونالت أعمالهم كل التشجيع من طرف القائمين على المسابقة.

واختتم عرقاب كلمته بالتوجه بالشكر الجزيل، لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة، بداية من الحكومة الجزائرية. الملتزمة بتوفير كل الظروف اللازمة للشباب في هكذا تظاهرات، لبناء جزائر حديثة ومزدهرة، ومرورا بمصالح وزارة التربية الوطنية. بمختلف مديرياتها الولائية ومصالحها المركزية، التي ساهمت بشكل فعال في مجريات هذه المسابقة، إلى كل المساهمين فردا فردا في إنجاح هذه المبادرة المهمة آملا استمرارها في قادم السنوات.

يشار مراسم جرت بمقر المديرية العامة لسوناطراك، تحت اشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. رفقة كل من وزير التربية الوطنية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وهذا في إطار الاحتفال بالذكرى الستين (60) لتأسيس سوناطراك، والذي يوافق تاريخ 31 ديسمبر 1963.

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