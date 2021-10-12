عرقاب: سوناطراك تعتمد على الجامعات ومراكز الأبحاث لتعزيز المهارات العلمية وتحسين الخدمات

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن العالم حاليا يشهد مرحلة عامة تتسارع بالتطوير العلمي والتكنولوجي. الذي يعتمد على الإبتكارات في شتى الميادين.

وأن انتاج البحث والمعرفة لايقتصر على إعداد الأبحاث على مستوى مراكز البحث، بل يجب تقديم ثمارها وتجسيدها وترجمتها على أرض الواقع. لخدمة الدولة واقتصادها لذا كان من الضروري لقطاع الطاقة التكيف مع هذه التحولات.

وأضاف عرقاب في لقاء على شرف توقيع اتفاقيات بين مجمع سوناطراك ومراكز للبحث العلمي، أن الشراكة بين وزارتي الطاقة والتعليم العالي مربحة للطرفين. لأن الجامعات تحتاج شريك اقتصادي قوي وشركة سوناطراك تعتمد على الجامعات ومراكز الأبحاث لتعزيز المهارات العلمية التي تمكنها من تحسين خدماتها.

كما أكد عرقاب أن سونطراك تواصلت مع عدة جامعات ومراكز أبحاث ومضت عدة اتفاقيات لبعث مشاريع مشتركة وبعث مشاريع عامة. مشيرا أن القطاع ملتزم بمرافقة ومساعدة جميع مراكز البحث في البلاد ونتمنى أن تكلل أعمالنا بنتائج ملموسة لدعم اقتصاد البلاد.

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