عرقاب: سوناطراك حقّقت 6.8 ملياردولار خلال الثلاثي الأول من 2021

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ، أن مجمع سوناطراك، حقق 6.8 مليار دولار كحجم أعمال خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن سوناطراك أنتجت 46.7 مليون طن مكافيء بترول.

وأوضح في ذات السياق، أن 24 مليون طن موجه للتصدير، فيما الباقي سيخصص للإستهلاك المحلي.

وقال عرقاب، أن هذا مؤشر جيد يشجع على بلوغ الاهداف المسطرة حتى نهاية السنة، بالنظر إلى الانتعاش الطفيف المسجل.

وأضاف الوزير، أن الطلب إنتعش على الغاز في هذه الفترة بسبب موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا.