عرقاب: سونلغاز باشرت المشاورات مع الطرف الألماني لتجسيد مشروع ديزارتيك

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، يوم أمس الخميس، أنّ مجع سونلغاز قد باشر مشاوراته العملياتية والقانونية مع القائمين على المبادرة الألمانية “ديزارتيك” لإطلاق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية.

وقال عرقاب خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن سونلغاز شرعت فعلا في التشاور مع الطرف الألماني حول مشاريع محطات شمسية بكل جوانبها العملياتية والقانونية.

هذا وكانت سونلغاز قد وقعت مع مبادرة “ديزتريك” في أفريل الماضي على مذكرة تفاهم لصياغة رؤية مشتركة للتعاون بين الجانبين.

وتشمل المرحلة الأولى لهذا التعاون دراسات تقنية مفصلة لقدرات الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، فضلا عن تكوين وتأهيل مختصين جزائريين في هذا المجال.