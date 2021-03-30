عرقاب: سونلغاز حققت نقلة نوعية في توفير الكهرباء والغاز

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن شركة سونلغاز استطاعت تحقيق نقلة نوعية بخصوص خدمات توفير الكهرباء والغاز.

وشكر الوزير، كل إطارات مؤسسة سونلغاز، والذين ساهموا في إخراجها من الأزمة التي كانت تتخبط بها.

مؤكدا، دعم وزارته، لكل مجهودات مؤسسات سونلغاز، لمواكبة ديناميكية رئيس الجمهورية في الانعاش الاقتصادي.

مشددا على ضرورة توفير الكهرباء والغاز، لتكون المحرك لكل النشاطات الاقتصادية.

كما طلب الوزير، من مسيري الشركة، بذل مجهودات أكبر، كون البلاد في مرحلة تحول طاقوي.

وطمأن الوزير، بأن الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية لكل القطاعات للنهوض بها والوصول للتنوع في المجال الاقتصادي.

وفي الأخير، أكد عرقاب، إن توفير الطاقة في أقصى نقطة بجنوب البلاد، هو مجهود جبار من قبل كل الفاعلين في سونلغاز.