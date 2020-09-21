عرقاب: سيتم إعادة النظر في القانون المنجمي الحالي

قال وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أنه “سيتم إعادة النظر في القانون المنجمي الحالي”.

وأكد عرقاب، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه “ومن أولويات القطاع تسطير ورقة طريق بعد ان صادق عليها مجلس الوزراء”.

وأشار عرقاب ان ورقة الطريق المسطرة لإعادة بعث النشاط المنجمي ترتكز أساسا في مرحلتها الاولى على “إعادة النظر في القانون المنجمي الحالي، لتكييفه مع تطورات الاقتصادية الحالية”.

وأوضح عرقاب أنه سيتم بعد ذلك “تحيين خريطة الطريق بإستعمال الادوات التكنولوجية الحديثة لتطوير الخريطة المنجمية بالجزائر “.

مشيرا في السياق ذات ان ذلك سيساهم بالنهوض بكل المشاريع الكبرى واستغلال ثروات البلاد.

كما أكد عرقاب أنه سيتم ايضا “تكثيف النشاط المنجمي الموجود للنهوض بهذه المنشات المتواجدة والاسراع في