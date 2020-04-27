عرقاب: شراكة بين سوناطراك وسونلغاز لإنتاج 4 ٱلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن شراكة بين مجمع سوناطراك وسونلغاز لإنتاج 4 الاف ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وأضاف الوزير خلال حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تتجه نحو نظام طاقوي جديد يستند على الصناعات التحويلية والطاقات المتجددة،كاشفا عن شراكة بين سوناطراك وسونلغاز لإنتاج 4 الاف ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وتابع يقول “على سوناطراك تكثيف الانتاج لمواكبة المرحلة القادمة خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها العالم، مضيفا أن الاستهلاك الداخلي للغاز اصبح 43 مليار متر مكعب في السنة، و استهلاك البنزين 15 مليون طن سنويا ويجب احتواء هذه الاستهلاكات.

وأضاف عرقاب أن الوزير الأول عبد العزيز جراد طلب منه رفقة وزير التعليم العالي ووزيرة البيئة بالبحث عن نماذج طاقوية جديدة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فوج عمل وهم بصدد دراسة النموذج الجديد، وسيكون هناك مشاورة لخبراء الميدان.

وأضاف الوزير أن الجزائر تتجه الى بناء نموذج طاقوي جديد كاشفا عن شراكة بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة، لتطوير الصناعات التحويلية وبناء نظام طاقوي يعتمد على الطاقات المتجددة.