عرقاب: صادرات الطاقة بلغت 33 مليار دولار خلال 2017.. وهذا ماحققه القطاع

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إنّ قيمة صادرات قطاع الطاقة خلال سنة 2017، بلغت 33 مليار دولار مقابل 28 مليار خلال سنة 2016، أي بارتفاع قدر بـ 19 بالمائة.

وجاء هذا خلال مداخلته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017.

وأشار الوزير إلى أن القيمة الإجمالية للجباية البترولية، حددت خلال قانون المالية لسنة 2017 بـ 2200 مليار دينار.

وبلغت قيمة الاستثمارات بما فيها سوناطراك وسونلغاز لسنة 2017، 1283 مليار دينار جزائري مقابل 1381 مليار دينار سنة 2016.

وأضاف الوزير إلى أن هذه الاستثمارات سمحت من الرفع من القدرات الاجمالية للكهرباء إلى 19800 ميغاواط، مقابل 19100 ميغاواط سنة 2016.

وأوضح الوزير فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع، فقد إرتفع عدد العاملين بأكثر من 8300 عون ليتعدى 258 ألف عالم سنة 2017.

وبلغت قسمة ميزانية التسيير لوزارة الطاقة سنة 2017، حوالي 46.9 مليار دينار والتي عرفت زيادة بأربعة بالمائة، أغلبها مخصصات لدعم تحلية مياه البحر والتي إستهلك منها 98 بالمائة.

كما أوضح عرقاب بخصوص الإعتمادات المخصصة لميزانية التجهيز، حيث إستهللك 25.6 مليار دج من الصندوق الوطني لدعم الإستثمار في الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.

بالإضافة إلى إستهلاك 124 مليون دج، من أجل دعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.