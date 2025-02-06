عرقاب: عرض مسودّة قانون المناجم الجديد على مجلس الوزراء قريبا

كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أنه عرض مسودة القانون المنظم للنشاطات المنجمية على مجلس الوزراء قريبا. وذلك بعد الانتهاء من إعداده باستشارة جميع الأطراف المعنية.

وأوضح عرقاب في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه سيتم عرض مسودة قانون المناجم قريبا على مجلس الوزراء .قبل عرضها على غرفتي البرلمان للمناقشة”. حيث تم إعداد هذا النص بعد إجراء إستشارات مع جميع الأطراف المعنية. يضيف الوزير الذي أشار إلى أن القانون سيشهد مراجعه شاملة ومعمقة بهدف جعله أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين”.

وأضاف عرقاب، أن هذه المراجعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في مجال البحث والاستكشاف. وتوفير ظروف محفزة للمستثمرين مع احترام المعايير البيئية الدولية.

وأفاد عرقاب، أن جهود مكافحة الاستغلال غير الشرعي للذهب التي تشارك فيها قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وأسلاك الأمن. أسفرت عن حجز 8455 طن من الأتربة المعدنية بنهاية 2024. مع توقيف عدد كبير من المهربين من جنسيات مختلفة. بالإضافة كذلك إلى حجز عدد هام من المركبات والشاحنات والدراجات والمعدات المستخدمة في عملية التنقيب.

أما بخصوص حجم انتاج الذهب الحرفي تظهر الحصيلة استخراج كمية تقدر بـ 61 الف طن من الأتربة المعدنية من قبل المؤسسات المصغرة المرخص لها. في حين قامت شركه “إينور” بعد معالجة هذه الاتربة باستخراج 339 كلغ من الذهب الخام.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور