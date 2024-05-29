عرقاب: عملاق المحروقات “شيفرون” سيوقع عقدا مع سوناطراك لتطوير منجم كبير للمحروقات

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيوقع عملاق المحروقات “شيفرون” عقدا مع سوناطراك لتطوير منجم كبير للمحروقات في الجزائر.

وفي تصريحات للتلفزيون العمومي، أكد الوزير أن مناخ الاستثمار في الجزائر جذاب جدا وقانون المحروقات في الجزائر يعمل بمقاييس عالمية.

وبدأ العمل به في سنة 2020، أين اعطى ثماره في عدة عقود مع كبرى الشركات العالمية مثل ايكينور النرويجية وايني الايطالية.

ومؤخرا اوكسيدونتال بيتروليوم الأمريكية، بعقود كبيرة ومهمة في مجال المحروقات مع سوناطراك لتطوير واستغلال وانتاج المحروقات.

وكشف ذات المتحدث، أنه من اكبر الشركات العالمية اكسون موبايل، والتي قامت بتوقيع مع سوناطراك مذكرة تفاهم لتطوير عدة حقول مهمة جدا تعطي اضافة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي.