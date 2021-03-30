عرقاب عن سونلغاز.. الطاقم الحكومي يعمل على تحسين الوضع المالي للشركة

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن الطاقم الحكومي على دراية بالصعوبات التي تواجهها شركة الكهرباء والغاز “سونلغاز”.

وأوضح عرقاب، أن سونلغاز تعاني من ثقل في المسؤولية، بخصوص الاستثمار، خاصة في هذه الفترة الأخيرة.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن الحكومة رفقة الشركة، تعمل على البحث عن الحلول من أجل تحسين وضعها المالي .

وأضاف المسؤول ذاته، أن رغم الصعوبات، فإن الوزير الأول والطاقم الحكومي يثق في سونلغاز، لرفع التحدي.

وبسياق ذات صلة، أفاد الوزير، أن الجزائر تواجه تيار التحول الطاقوي والاقتصادي، مشددا على ضرورة التعامل مع الطلب المتزايد للطاقة.

وحث عرقاب، الفاعلين بإشراك الطاقات وبذل المجهودات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.