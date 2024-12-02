عرقاب غداً ببجاية لمعاينة مشروعَي منجم الزنك والرصاص ومحطة تحلية مياه البحر

يشرع وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بجاية.

وسيرافق الوزير وفد رفيع المستوى، يضم كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، والرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسوناريم، إضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وعدد من الإطارات من الوزارة والمجمّعَين.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الزيارة تهدف إلى متابعة وتفقُّد عدد من المشاريع الحيوية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الولاية. إذ سيقوم الوزير بمعاينة مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بمنطقة تالة حمزة - وادي أمزور، الذي يكتسي أهمية بالغة للقطاع المنجمي على المستويين الوطني والمحلي.

كما سيشمل برنامج الزيارة، معاينة مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تيغرمت في بلدية توجة. ومدى تقدم الأشغال به، وهو الذي يهدف إلى توفير هذا المورد الحيوي وتحقيق الأمن المائي بالمنطقة ودعم التنمية المحلية.

وتؤكد هذه الزيارة التزام الوزارة بتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني. وتحقيق التنمية المستدامة ومتابعتها. من خلال تعزيز استغلال الموارد الطبيعية ودعم البنى التحتية الحيوية التي تخدم المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم. يضيف المصدر ذاته.