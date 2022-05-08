عرقاب: فوج عمل “صيني -جزائري” لإعداد خارطة عمل لتجسيد مشروع منجم غار جبيلات

إستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأحد، وفدا من الشركة الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية المتخصصة “سي سي او سي سي”. بقيادة مديرها العام زونغ بانفنغ.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق عرقاب مع مدير الشركة المتخصصة في البناء والسكك الحديدية والاشغال العمومية إلى المشاركة في مشروع إستغلال منجم الحديد بغار جبيلات.

وبعد أن استعرض الطرفان العلاقات الثنائية الممتازة بين الصين والجزائر. و التعاون المثمر بين مؤسسات البلدين لاسيما في مجال الطاقة والمناجم. قدّم عرقاب خلال هذا اللقاء عرضا عن المشروع الهيكلي لاستغلال منجم الحديد بغار جبيلات. الذي يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية بخصوص حشد واستغلال القدرات المنجمية للبلاد.

وأبرز الوزير عرقاب، أنه سيتم في إطار هذا المشروع إنجاز عدة هياكل ومنشآت قاعدية لإنتاج الحديد والصلب. وهياكل تخزين المعدن الخام المجمع من مواقع الإستغلال. بهدف شحنها وتصديرها باستعمال شاحنات كهربائية وقطارات خاصة.

وأضاف البيان، أن الوزير عرقاب أكد عزم الجزائر إنشاء خطوط سكك حديدية تربط ولايتي تندوف وبشار . لنقل خامات الحديد ومنتجاتها. كما تم إقتراح تكوين فريق عمل متكون من إطارات من وزارة الطاقة والمناجم، ومن وزارة النقل وكذا من الشركة الصينية، قصد وضع خارطة عمل لتجسيد هذا المشروع.

من جهته، أبدى المدير العام للشركة الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية استعداد ورغبة الشركة للمشاركة في هذا المشروع “الهام”. لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون في هذا المجال. بما يحقق المصالح المشتركة وتقديم الخبرات اللازمة والتكوين.