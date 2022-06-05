عرقاب في زيارة عمل إلى موريتانيا

سيقوم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بزيارة عمل إلى نواكشوط بموريتانيا يومي 6 و7 جوان 2022.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، سيقوم الوزير على هامش الزيارة، بمباحثات مع عبد السلام ولد محمد صلاح، وأعضاء آخرين في الحكومة الموريتانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتطوير التعاون بين الجزائر وموريتانيا في مجالات الطاقة والمناجم. وكذلك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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