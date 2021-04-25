عرقاب في زيارة عمل لولايتي بشار وبني عباس

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بعد غد الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد لولايتي بشار وبني عباس.

وسيتفقد الوزير خلال هذه الزيارة العديد من البنى التحتية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم.

كما سيترأس الوزير اجتماعا مع المسؤولين التنفيذيين في الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز).