عرقاب في زيارة عمل وتفقد للمنشآت الغازية والطاقوية لمجمع سوناطراك بأدرار

قام، اليوم الإثنين، وزير الطاقة، محمد عرقاب، والوفد المرافق له بزيارة ميدانية و تفقدية إلى المنشآت الغازية و الطاقوية لمجمع سوناطراك ومؤسسة سونالغاز بولاية ادرار.

وحسب بيان للمجمع فإن الوزير كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اوفيق حكار، وشاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لسونالغاز.

بالاضافة الى رؤوساء الوكالتين تثمين و ضبط المحروقات، رؤوساء بعض المؤسسات الفرعية واطارات سامية لقطاع الطاقة.

حيث استمع الوزير إلى عرض مفصل للمركب الغازي “توات غاز”، ثم قام بزيارة مشروع انبوب الغاز 28 الذي انجز من طرف سوناطراك و من تنفيذ شركات جزائرية.

هذا المشروع يهدف الى تعزيز تموين ولاية ادرار بالغاز الطبيعي.

وفي الاخير زار وزير الطاقة والوفد المرافق له، مشروع انجاز محطة كهربائية ذات قدرة انتاج 160 MW و كذا المحطة الشمسية لزاوية كنتة.