عرقاب: قادرون على مواجهة أزمة النفط وسوناطراك وضعت خطة عمل لذلك

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن “الجزائر قادرة على مواجهة أزمة النفط الحالية، وأن مجمع سوناطراك بادر بتقديم خطة عمل لتجسيد ذلك”.

وقال عرقاب، اليوم الاربعاء، “ان الجزائر طلبت لقاءات تشاورية أخرى غير رسمية مع دول منظمة أوبك، لتقييم وضعية سوق النفط”.

موضحا في السياق ذاته أن نفس العمل “يقام بالجزائر، لذلك وضعنا مع مجمع سوناطراك خطة عمل نهاية شهر فيفري المنصرم وباشرنا في اعمال الصيانة التي كانت مبرمجة في أوقات أخرى، لتفادي تسجيل عجز اكبر في ميزانية الدولة”.

وأورد الوزير، أن مؤسسات قطاعه، قد حضرت نفسها لمرحلة ما بعد الحجر الصحي.

وأشار عرقاب، إلى أن هدف قطاعه، هو المحافظة على موارد المحروقات في بلادنا.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، أن قرار أوبك وشركائها في خفض الإنتاج سيساهم في امتصاص كميات كبيرة من الموجودة في السوق خلال شهري ماي وجوان.

وأكد عرقاب أنه متفائل من تحسن الامور خلال السداسي الثاني من الشهر الجاري بعد رفع اجراءات الحجر الصحي.