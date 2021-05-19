عرقاب: قطاع الطاقة والمناجم مستعد لتقديم كل الدعم اللازم للشركات الناشئة وحاملي المشاريع

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن القطاع يعتزم إشراك الشباب حاملي المشاريع الجديدة والمبتكرة في تنفيذ برامج إنتاج المحروقات والمناجم.

جاء تصريح الوزير، اليوم الأربعاء، خلال لقاء بين سوناطراك والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ خطة عمل الحكومة وخطة الإنعاش الإقتصادي.

وكذا تشجيع الشركات المبتكرة والشركات الناشئة وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات ومعاهد البحث.

من جهته قال الوزير، بأن السلطات العمومية قد وضعت حيز التنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، وإنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل الشركات الناشئة.

وأوضح أن الهدف من خلاله إنشاء بيئة أكثر شمولا لوضع سياسة ترويج المنتوج المحلي وتشجيع بروز الشركات الناشئة على المستوى الوطني.

وأكد الوزير، أن الرقمنة وإنتاج المعرفة والتكنولوجيات الجديدة تشكل جزءا هاما من إستراتجيتنا في مجال النمو والتحول والإنتقال الطاقوي.

وكشف عرقاب، أن قطاع الطاقة والمناجم تحدوه إرادة قوية في المساهمة في هذه السياسة من خلال اشراك الشباب حاملي المشاريع الجديدة والمبتكرة في تنفيذ برامج التطوير الخاصة بفروع انتاج المحروقات والمناجم.

وأوضح أن القطاع يقوم بتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الطاقوية والمنجمية، وتموين الاقتصاد الوطني.

وقال عرقاب، أن هذه اللقاءات ستسمح لأصحاب المشاريع الوصول إلى آليات الدعم والتدريب.

كما أكد عرقاب إستعداد قطاع الطاقة والمناجم لتقديم كل الدعم اللازم للشركات الناشئة وحاملي المشاريع والأفكار المبتكرة التي تدخل في مجال إهتماماتنا.