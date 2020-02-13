عرقاب: “كورونا أثرت كثيرا على أسعار النفط”

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أنّ تفشي فيروس كورونا أثر كثيرا على أسعار النفط.

ولدى عرض مخطط الحكومة على قبة البرلمان، عرّج الوزير عرقاب إلى قضية سوق النفط وأسعارها وما تشهده من تغيرات.

حيث قال في ذات الصدد “كورونا أثرت كثيرا على أسعار النفط، ومن خلال النقص في الطلب على البترول جعل الأزمة النفط تتفاقم.

وواصل أهم وزير في حكومة عبد العزيز جراد قوله بخصوص الأزمة في أسعار البترول “نحن يوميا في إتصال مع جميع البلدان المنتجه للنفط من أجل الخروج من أزمه إنخفاض أسعار النفط”.

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الخبراء للأوبك إجتمعت الأسبوع الفارط، وخرجت بتوصيات منها مواصلة الإتفاق الذي تم توقيعه في 2019 ومواصله تطبيقه إلى 2020.

كما تقرر بحث كيفيه إيجاد ميكانيزمات جديده لتخفيض جديد للإنتاج.