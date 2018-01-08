عرقاب: لا زيادات في أسعار الكهرباء والغاز

قال محمد عرقاب المدير العام لتوزيع الكهرباء والغاز، إنه لا زيادات مرتقبة في سعر الكهرباء والغاز.

وأضاف خلال زيارته لولاية الوادي، أن مسألة الزيادات غير مطروحة حاليا.

مشيرا إلى أن مديريته وضعت مخططات واستراتيجية لمواكبة التطورات الفلاحية وتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن هنالك مشروع ضخم، أطلق بأمر من رئيس الجمهورية على أنه سيتم ربط الجهة الشرقية من ولاية الوادي بالغاز.

التي تتكون من 9 بلديات وأربعة دوائر.

أما عن الطاقة الشمسية، فأكد أن هناك أفكار كبديل لإنتاج الطاقة في المناطق المعزولة.