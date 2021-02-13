عرقاب: لدينا مؤشرات بوجود “الديامون” في رقان

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، عن مؤشرات بوجود حجر الألماس والمعروف بـ”الديامون” في رقان.

وأفاد الوزير خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية الشعب، أنه سيكون من أولويات القطاع، كما سيمكن من امتصاص اليد العاملة.

من جانب آخر، أعلن وزير المناجم أنه ولأول مرة سيتم الشروع في مسح الاراضي الجيولوجية.

وحسب عرقاب، سيتم بهذا وضع خريطة وطنية جيولوجية، عن طريق الجو، بشراكة مع وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد الوزير “سنركز خلال هذه العملية على المعادن النادرة لإصدار البيانات الدقيقة للمباشرة فورا في استغلالها”.